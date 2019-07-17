20190715中天新聞 初選勝！拚戰2020 韓國瑜：沒有喜悅、壓力沉重

國民黨總統初選日前公布結果，由高雄市長韓國瑜勝出，然而後來卻爆出在韓國瑜勝出的同一天，中央黨部後方被戲稱是風水池中的9尾龍魚，竟突然有一尾跳出池塘死亡，而加上「魚」與「瑜」同音，被瞎傳是凶兆、壞兆頭；對此以通靈聞名的命理師江嘉葉在接受《中時電子報》專訪時，更直接狠狠打臉凶兆說法！

江嘉葉表示一般有靈性的動物，如狗、蛇、鳥等，會在主人有危難時，以各種方法救主人，甚至不惜犧牲自己性命來挽救主人一條命；但有能力的動物，亦必須具備高靈性，才能為感恩主人撫養恩德、犧牲自己生命，免除主人危難，而且只幫主人不會幫外人。

江嘉葉更狠狠吐槽了龍魚跳出死亡，加上「魚」與「瑜」有諧音，被外界拿來做政治聯想的說法是「扯到十萬八千里遠」！她說：「魚跟瑜與同音，那幾年前余天家紅龍死掉，不見人扯余天家，再者余天是紅龍主人，也沒發生不吉利之事，這次龍魚的主人是管委會，與中央黨部何干？又與遠住高雄的韓國瑜何干？」

江嘉葉直言若真的要扯上與國民黨有關，也該具備前面所說條件，應有高靈性，就算國民黨真的是，那龍魚的犧牲也是要為主人擋煞擋厄運。

江嘉葉同時也以通靈觀看了韓國瑜身體狀況，稱韓國瑜五臟六腑、血液氣脈流動很正常，身體是健康的，只是過渡奔波、身體疲憊，是令人擔心之事，並強調：「在台灣家裡養殖紅龍的人很多，真的會有因為死了一條魚而造成禍事嗎？若中央黨部會擔心，可在屋內拜地基主、門口拜過路遊神，祈求平安。」

(中時電子報)