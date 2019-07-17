哇，台灣也出現「天體營」？新北市中和區下午高溫下，竟然有名身材姣好的妙齡女子，穿著比基尼泳衣，大辣辣趴臥在一處操場跑道上，頂著毒辣太陽曬「蜜桃」，而對面就是警察局，「幾近」光溜溜的翹臀讓路過居民驚嘆不已。
台灣近日豔陽高照，熱浪襲人，據目擊的民眾說，起初還以為是有人中暑倒地又內褲外露，仔細一瞧才發現，原來是名身穿比基尼的美女露出兩顆「屁股蛋」正在享受日光浴，同時悠閒地翻閱雜誌，讓許多路人都捨不得離開。
提供影片的網友說，「她滿漂亮的！但我不敢太近拍！」，他說，當時恰巧經過警察局，在大樹下乘涼一會兒，意外發現操場的跑道上正躺著一名女子，拿起手機拍了下來，但是被這名女子看到，就匆忙起身拎著衣服離開了。
他說，這名美女上半身是穿著二件式比基尼，搭著外套，露出曲線玲瓏的翹臀曬屁屁，當然近在眼前的值班警員也注意到了，只是正要前往查問，妙齡女子就離開了。
(中時電子報)
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