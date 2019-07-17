被媽媽與阿嬤粉絲讚為「國民好兒」的許富凱，自跨越歌手、主持領域後，又與王彩樺、方駿、何蓓蓓攜手合作華視新戲《鬥陣來鬧熱》，人氣小天王正式宣布成為三棲全方位藝人！雖然台語講得很輪轉，但面對艱難冗長的台詞簡直是要了他的命，許富凱笑說他曾把「過一暝吃兩頓」講成「過一頓吃兩暝」，鬧出不少笑話，還被王彩樺封為「NG最可愛的人」！

許富凱在《鬥陣來鬧熱》裡，也首度有了純純的愛，跟何蓓蓓飾演日久生情的歡喜冤家，聊到兩人印象最深的對戲有沒有噴粉紅泡泡？他笑說：「粉紅是沒有，很喘倒是真的！」原來兩人有一場戲是他要背她從山上到山下，「蓓蓓從頭到尾只在意自己的體重，我一直對她說『妳很輕、妳很輕』，其實我當時挺喘的，哈哈！」

被長輩封「國民好兒」的許富凱，被問到理想型？「沒特別要求，就是靠感覺，若要說出一個對象，應該是桂綸鎂，我喜歡外表看起很酷，但說出話時卻很溫柔，反差大的女生。」假如有機會合作？許富凱立刻摀住嘴害羞尖叫：「天啊！不敢想！」工作人員繼續鬧著說：「沒片酬也行？」許富凱點頭大喊：「無所謂！是桂綸鎂啊！」。

許富凱。（LiTV立視線上影視 ）

這次能夠與王彩樺與方駿兩資深前輩合作、飾演一家人，許富凱認為自己很幸運，「彩樺媽媽對大家相當熱情，在她身上學到了善良與敬業，而方駿爸爸，我覺得他的成功不是偶然，爸爸將每句台詞都說得很到位，活靈活現呈現出台灣台語的純粹！」

他飾演原先為科技公司技術長，某日決定回老家開民宿打拼的小伙子，透過不一樣住客的點滴生活，繼而延伸出該主題的一首主打歌，許富凱說，當初看劇本就覺得《鬥陣來鬧熱》是部充滿人情味的作品，邊演、邊唱讓他覺得很有趣且十分有創意。許富凱在接演這部戲前，就有將老家變成民宿的想法，他覺得經營民宿，最重要的撇步就是人情味。

他在本屆金曲獎再度與台語歌王擦肩而過，讓不少媽婆粉絲不捨掉淚，許富凱表示，失望一個晚上，隔天起床就又是個愛唱歌的大男生。重感情的他，日前也承諾要回老家高雄旗山開唱，問他準備的進度？「我是個沒有計畫的人，只要上了舞台，手握麥克風，想唱什麼就唱什麼，歡迎大家自在的HIGH！我唯一確定的就是會送粉絲香蕉，因為旗山盛產香蕉！」華視與LiTV線上影視將於7月18日播出這部戲。

(中時 )