「飛向宇宙，浩瀚無垠！」暑假到了，大小朋友喜愛的《玩具總動員4》已在6月上映。【玩具總動員】主題快閃店《玩具FUN派對期間限定店》於7/12～10/16日！本次店內除集結近千種【玩具總動員】電影周邊外，還有許多「快閃限定」之首賣商品。商店以「園遊會」為主題，除重現電影裡的經典場景外，更有首度跨海來台，近200公分高且使用超過「兩萬個」樂高積木打造的胡迪、巴斯光年樂高公仔，絕對讓影迷搶拍到手軟；還有本集回歸的牧羊女寶貝之等身公仔等著你！快跟著胡迪、巴斯光年一起踏上笑料不斷的公路旅程吧！

本次期間限定店以「園遊會」為主軸，走進店裡，映入眼簾的是樂園裡偌大的摩天輪，卡蹦公爵自頭頂呼嘯而過，熱鬧又繽紛的場景彷彿重現電影劇情。此外，店內更展出使用超過“兩萬個”樂高積木打造近200公分的胡迪、巴斯光年，以及本續集回歸的牧羊女寶貝之等身公仔，絕對要讓影迷們留下難忘的回憶。更令人期待的是，店內加碼展示高達170公分的超大鴨霸及兔崽子絨毛玩偶、還有四處出沒的叉奇等你一個個找出來，【玩具總動員】電影角色大集結，絕對讓影迷們拍好拍滿！

而商店門面更設計成電影裡出現的RV旅行車，穿過限定店入口就好像乘上車「登入」電影劇情中。想和胡迪、巴斯光年、牧羊女寶貝、叉奇及笑料不斷的「蓋比蓋比」…等的角色一起冒險嗎？《玩具FUN派對期間限定店》集結了各式好拍到不行的電影場景。「玩總迷」注意，快把《玩具FUN派對期間限定店》收到你今年暑假絕不能錯過的Checklist裡吧！

本次期間限定店內，集結了【玩具總動員】電影全系列周邊商品，近千種各式商品絕對讓影迷荷包大失血。此外，本次更特別推出「快閃限定」必買商品：迪士尼玩具總動員地墊、超療癒的鴨霸兔崽子絨毛玩偶、超可愛的鴨霸兔崽子滑鼠、3C產品，還有從日本進口的限量胡迪趴姿娃娃。此外，7/16起至7/31止，於商店內部拍照並上傳臉書頁，打卡關鍵字即有機會抽好禮！

(中時電子報)