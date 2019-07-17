孫協志日前被爆戀上小11歲女星夏宇童，兩人在緋聞爆出之際還同赴韓國出中視《飢餓遊戲》外景。《飢餓》另名主持人王仁甫16日錄狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》時坦言，看新聞才知道孫協志和夏宇童傳緋聞，當下非常驚訝，「錄影過程都很正常，我們有虧，他們反應很害羞。」

王仁甫被問到好友孫協志戀情，他誇夏宇童是好女孩，身為孫協志多年老戰友，「協志也單身那麼多年，應該要有個好的女生陪他，不然他滿像孤單老人的。」王仁甫說，《飢餓》節目中有安排男女搭配的CP組合，「剛好有CP橋段，我有拱他們。男未婚、女未嫁，宇童很乖，是很好的女孩子，我會提供一些方法，協志現在很感激身邊對他好的人，包括我們這些兄弟、工作人員，他不像以前孤僻，變得開朗，我覺得是時候要有對他好的人。」

王仁甫私下不敢問孫協志，「因為有時候會見光死，我們也不敢問，萬一最後沒成功多尷尬，希望彼此都好，兩個都是不錯的人，大家一直追也會有壓力，寫這麼多天了，就放過他們吧！他們剛好被爆料去沖繩，之後有沒有好的發展，因為我不是當事人不代為發言。」呼籲外界多給「協童戀」空間。

(中時 )