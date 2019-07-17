台灣漫畫躍國際！全球漫畫產業最大之年度盛會聖地牙哥國際漫畫展，7月18日至21日將在聖地牙哥會展中心登場。今年以「東方的力量：台灣英雄聯盟」為主題，精選以少年冒險與動作英雄為主、且作品仍持續創作發行出版的9位青年世代至中生代漫畫家，展現台灣英雄的氣勢與能量，呈顯超級英雄象徵的「正義」、「力量」、「夢想」價值，讓充滿各式英雄角色的漫畫展現場，也有台灣的英雄人物角色。

文化部表示，今年首度於會展中心設置專屬台灣的展位，為展場中第一個以國家館形式出現的展位，希望作為台灣漫畫櫥窗與國際交流基地，讓台灣漫畫家得以在此盛會集中曝光，讓美國漫畫界與漫畫迷認識台灣漫畫家及其作品。

今年由台灣書院委請台灣漫畫學會理事長、漫畫家、文化大學助理教授魏良成擔任策展人，聚焦推出的9位漫畫家作品分別為周顯宗《摺紙戰士》、葉羽桐《貓劍客》、惟丞x好面《機甲英雄FIGHT》、葉明軒《大仙術士李白》、曾建華《我是誰》、黃熙文《上海大少爺》、成風（魏良成）《特攻飛俠》、BARZ（李冠儒）《鎮邪甲冑-劍獅》、彭傑《時間支配者》。

活動特別邀請成風、曾建華、BARZ三位漫畫家出席，成風以武俠英雄-中國功夫俠客；曾建華以神話英雄-孫悟空；BARZ以台灣在地神明英雄-劍獅做表現，均呈現具人文色彩的英雄，作品的創意風格與視覺表現相當精彩突出，亦將安排三位漫畫家在台灣館辦理3場簽畫會，與現場觀眾互動。

聖地牙哥國際漫畫展創立於1970年，發展至今，已成為全球漫畫產業最大之年度盛會之一，每年舉辦期間約吸引13萬人次前往參觀，參觀人員包括漫畫界、藝術界、影視界、作家及一般的動畫及漫畫迷，由於行銷效應強大，好萊塢各大製片場常結合真人英雄系列電視電影在此進行首映，由漫畫而延伸至影視作品，形成產業溢出效應。

(中時電子報)