趕在開學前，暑假歡樂的文具派對來囉！2019誠品書店「理想的文具」8/2將於誠品信義店登場，囊括日、美、英等10國逾萬種獨特新奇文具，佈展也別出心裁：有懷舊風格的昭和時期雜貨店、復古日本小學教室場景等。日本THINK OF THINGS合作打造台灣首間限定店，原貌呈現各方朝聖的日本東京千駄谷店場景，也推出多樣限定商品 2019誠品書店「理想的文具」8/2-8/19於誠品信義店展開，衛星展於誠品台中園道店、高雄大遠百店登場。

Tombow MONO 50周年橡皮擦造型提袋。（圖取自「2019理想的文具IN MY LIFE」Facebook）

即使在數位時代，文具對人們而言仍是彌足珍貴的，手寫溫度、繽紛畫筆，都是文具迷最深刻的記憶！今夏來看「理想的文具」展！日本百年文具品牌KOKUYO於東京千駄谷的實體生活概念店「THINK OF THINGS」，其乾淨俐落的空間設計吸引不少文青造訪。

Tombow蜻蜓牌於展場懷舊呈現昭和時期復古雜貨店。（圖取自「2019理想的文具IN MY LIFE」Facebook）

此次在2019誠品書店「理想的文具」首次登台，除了原創文具，更特別的是品牌設計的辦公桌、展示櫃等陳列，展後可以讓您買回家，也是全球首次對外販售！THINK OF THINGS也和誠品書店共同企畫，以「在包袋中發現台灣」的概念，重新設計經典事務聯絡袋「FOUND TAIWAN IN THE BAG」。

今年「理想的文具」展場規畫也是歷來最大，跨誠品信義店2樓至6樓。誠品信義店6樓展演廳化身為理想文具店，包括6大文具品牌實體店面，更特別引進日本獨立文具店與風格文具品牌；展場中還有更多的探索樂趣：小時候鉛筆盒裡必備的Tombow蜻蜓牌，此次全台誠品獨家販售MONO橡皮擦50週年紀念組。

eslite X 山鳩舍 獨家聯名迷你筆記本。（圖取自「2019理想的文具IN MY LIFE」Facebook）

而於展場原味呈現懷舊風格、昭和時期的雜貨店，更是必打卡場景！主打「大人夢想文具」的HIGHTIDE，旗下品牌NEW RETRO把日本小學教室搬來展場，商品皆以日式復古可愛風格設計，經典筆記本、收納零錢包等，都是必入手的單品。誠品信義店4樓風格文具館推出日本潮流文具品牌DELFONICS特展共襄盛舉；3樓有THINK OF THINGS台灣首間快閃店；2樓精品文具館也推出「精筆特別企畫」。

2019誠品書店「理想的文具」邀請日本插畫團隊「山鳩舍」合作推出多款獨家商品，有別其黑白創作的形象，改用趣味色彩來呈現，如：逛展必備透明PVC袋，特殊設計量尺圖樣可隨時測量你的文具控指數。

特製山鳩舍迷你撲克牌組，微縮成迷你尺寸，牌面是可愛文具及動物圖樣，喜歡山鳩舍的粉絲絕對不能錯過！本次展中也將山鳩舍插畫與7大文具品牌跨界聯名，包括：在日本譽有「國民筆記本」之稱的TSUBAME筆記本、掀起復古潮流的ZEBRA SARASA鋼珠筆復古系列等！

(中時電子報)