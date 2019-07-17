高山峰在中天、華視《最佳利益》飾演資深律師，劇中他常拿著手帕摀著臉說話，讓這個有潔癖的角色更加鮮明。忙完演出後，前陣子帶著老婆、正放暑假的一對寶貝兒女到沖繩度假，他16日受訪表示，帶孩子到沖繩家庭旅遊滿省錢，「小孩子在沙灘就可以待一整個下午」，他8歲兒子恩恩在海裡驚見黑色條狀海參，童言童語問：「拔拔，是不是有人在這裡大便？」讓他哭笑不得。

他帶家人入住剛開幕高檔公寓式酒店，1晚要價約2萬台幣，酒店主打「住宿免費開超跑」，房客可任選保時捷、賓士等各式車款，最貴的1台約2000多萬台幣，他開的敞篷休旅車，開關像《變形金剛》，恩恩大開眼界，吧台還可無限暢飲，他半開玩笑說「滿適合帶女友或小三去，可以裝B（賣弄虛榮心之意）」。

一家人到歷史悠久的「私有鐘乳洞遊樂園」玉泉洞，他說很多人可能不覺得特別，但小朋友卻玩得開心，他看到沖繩傳統舞蹈受感動，「看到熱淚盈眶，我也覺得太誇張，但真的忍不住」。他還讓恩恩及4歲女兒小花把蟒蛇掛身上，恩恩也體驗浮潛，他很訝異兒子首次的大海探險表現很好，笑稱「因為我平常很看不起他」。

恩恩從小有語言障礙也有過動症，所以夫妻倆對兒子特別花心思，高山峰自認私下寡言，可是兒子有這樣的症狀，他不得不耳提面命，「我常覺得自己變得像個嘮叨大叔，自己看自己都不順眼，我真不愛這種角色」。他舉例自己少話到女兒的老師曾問他老婆：「高先生對我們學校是不是有不滿意的地方？」他說只是去接小孩沒笑容就被誤解，有點無奈。

他自認對「前世情人」和兒子的標準不同，兒子稍微有點脆弱的時候，他就覺得男孩要有肩膀、要勇敢，但他也懂得自省，其實兒子也才不過8歲而已。女兒會盯著他的行蹤，有次以小大人口吻對媽媽說「我有幫妳注意他（爸爸），他來接我的時候沒有跟其他媽媽聊天」，女兒還跟媽媽講「我看他這幾年愈來愈帥」，常被女兒撩到不要不要的，笑認被女兒吃死死，但心裡很樂。

(中時 )