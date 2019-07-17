◎中國時報

● 2020總統大選進入挑選副手之戰，副總統陳建仁不隨總統蔡英文競選連任，近日傳出前中研院長李遠哲扮演推手，幫陳建仁「找位子」，力挺陳卸任後，重返中研院並角逐院長，引起被視為小英人馬的現任院長廖俊智相當緊張，近期接受媒體專訪，細數政績，鞏固院長寶座，中研院長角力戰提前開打。

2020大選藍綠參選人甫就定位，台北市長柯文哲16日隨即重炮狂轟，批評蔡英文總統有機會把台灣弄好，但民進黨副祕書長林飛帆及前後任行政院長賴清德、蘇貞昌的人事案，明明都確定了卻還不承認，這就是說謊成性的民進黨，讓國家演變成不把誠信當一回事。

● 前鴻海董事長郭台銘是否可能脫黨參選，從初選前至今都是一團謎，更一度傳出郭派人與柯陣營接觸。郭台銘幕僚劉宥彤昨接受訪問時表示，脫黨一直只是選前的假議題，他們與柯陣營並沒有聯絡。

● 國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，外界對於鴻海集團前董事長郭台銘是否「出走」議論紛紛，國民黨主席吳敦義16日在台東表示，會主動與郭台銘聯繫，希望大家都能夠團結再團結，才有希望在明年總統大選重返執政。

◎旺報

● 大陸受到非洲豬瘟疫情影響，去年起豬肉價格不斷飆升，7月豬肉價格較去年同期已翻漲近4成5，甚至被視為下半年大陸物價（CPI）上漲主要風險之一，讓不少豬肉攤商喊苦。在上海傳統市場販售豬肉的王大姐說：「現在磕頭求人賣、跪著求人買」，進貨來源緊缺變得相當困難，客人看到高價也大多買一點點或改買其他肉類，利潤被進貨價格壓縮到幾乎沒有。

● 面對大陸豬肉漲價風，不免帶給大陸台商直接、間接衝擊。例如供應員工食堂的台商採自行吸收、減少豬肉入菜等控制成本；也有餐飲業台商說，自身豬肉用量不算多，影響程度不大，但採購價仍難免面臨調升。如果主營項目涉及大量豬肉例如滷肉飯的話，業者衝擊就可能較大。

● G20習川會後，中美重新恢復貿易談判。美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）指出，他本周可望與中國官員再次通電話，若電話協商有成效，他將與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）前往北京進行貿易會談。

● 在美國封殺下，通信設備商華為正在重新審視全球布局：一方面在美國裁員，一方面則持續在歐洲投資。華為義大利子公司首席執行長繆曉陽表示，華為將在美國裁員1000人，並在未來3年內，向義大利投資31億美元（約台幣964億），替義大利帶來1000個就業機會。

◎工商時報

● 面板價格貼近現金成本，虧損壓力大，大陸、韓國面板廠決大幅減產。京東方10.5代廠7月起投片量減至9萬片，減產幅度約25％，而LGD更是大規模減少投片，稼動率下調幅度達10％～20％。隨著面板廠減產，接下來品牌廠拉貨動能從8月起回溫，面板價格有望在9月持穩回溫。

●勞保財務危機未解，勞工年改案躺在立法院二年待審，勞動部長許銘春16日表示，年金改革要透過嚴謹的財務結構、通盤檢視才能解決，在年金改革法案尚未通過前，為展現政府負責態度，主計總處已編列預算，明年將首度針對勞保基金撥補200億元，為勞保基金續命。

●台灣總統大選前兩黨初選皆告段落，內部最大不確定變數暫時消除，象徵總統大選行情正式鳴槍起跑，外資動向更是「春江水暖鴨先知」，借券賣出餘額跌破700萬張水位，台股新一輪行情蓄勢待發，短線飛越「萬一關卡」、並非夢事。

●美國夏季折扣季隨一年一度亞馬遜Prime Day會員購物日同步開跑，沃爾瑪、百思買等上百家同業同時推出折扣搶市，再度刺激美國線上零售額大增。

(中時電子報)