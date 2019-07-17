聖文森衛生部長布朗( 崔慈悌攝)

蔡英文總統當地時間16日下午前往聖文森國會演講，今年在世界衛生大會（WHA）上為台灣仗義執言，堅持要求主席考慮將台灣列為觀察員的聖文森衛生部長布朗也與會，在媒體要求下，親切的走到訪問團座位中打招呼，並與媒體合照玩自拍。

在大陸打壓下，台灣已連續三年未受邀參加世界衛生大會，今年大會上，布朗在辯論會中堅決要求主席考慮將台灣列為觀察員，布朗強調，台灣從未被中國管轄，批評世衛組織不該為了政治利益犧牲台灣2300萬人的權益。

布朗的發言影片一PO出就被台灣的網友瘋傳，也讓布朗在台灣的知名度瞬間飆升，蔡英文昨天在臉書預告將前往友邦聖文森，詢問大家「知道聖文森在台灣最有知名度的是哪一位嗎？不少網友就留言是「布朗」。

蔡英文今天前往聖文森國會大樓發表演說，身為內閣成員的布朗也到場，獲悉媒體要求拍攝他的畫面時，主動走到台灣媒體採訪團讓媒體拍個夠，還和團員一一握手致意，並與媒體親切玩自拍，讓媒體大讚布朗的友善、毫無架子。

其實布朗今年不是第一次在WHA為台灣說話， 從2017年台灣被WHA排除在外後，布朗幾乎年年在為台灣爭取參加WHA。2017年布朗還在辯論會上強調，「聖文森要和台灣站在一起，把台灣視為中華人民共和國的一部分，是一種忽略現實、近乎瘋狂的荒謬說法」，痛批這是赤裸裸的政治控制行為不該出現在世衛大會上。

2018年台灣再度遭到WHA排擠，布朗也在大會上要求主席應該同意讓台灣以觀察員身分參與WHA，並強調全球衛生議題不應容許政治手段介入。

(工商 )