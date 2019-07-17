崔慈悌／聖文森隨團採訪

蔡英文總統當地時間16日下午在聖文森國會發表演說，她感謝國會議員通過在台灣設立大使館的決定。相信新的大使館將會開拓新的合作機會，並深化兩國邦誼。也期盼聖文森國能在國際上繼續支持台灣，持續強化兩國夥伴關係。

蔡英文在國會演說中表示 ，這是她擔任中華民國台灣總統以來，第一次來到聖文森國訪問。她也要恭喜聖文森國當選為聯合國安理會的非常任理事國。「能夠在如此重要的國際組織促進世界和平安全，是一項不凡的成就，身為友邦的我們，也同樣感到驕傲」。

她佩服聖文森國在國際舞台上發聲，尤其積極倡議氣候變遷及永續發展等重要議題。雖然台灣並非聯合國成員，但她說，我們一直是國際社會中負責任的一份子。我們和聖文森國一樣，致力落實聯合國的「永續發展目標」，並提出「國家自願檢視報告」，非常願意和國際夥伴攜手合作，因為氣候變遷是需要全世界共同合作的全球議題。

蔡英文也列舉在聖文森的各項合作計畫，包括簽訂的「香蕉復育計畫」協助達成糧食安全，確保人民獲得營養食品，並促進永續農業；馬偕紀念醫院也在聖文森國執行「糖尿病防治及能力建構計畫」，確保聖國人民的健康及福祉。

台聖共同建置的「智慧公車管理及監控系統計畫」，讓聖文森國成為加勒比海地區第一個具有「智慧交通系統」的國家，協助民眾善加運用大眾運輸工具。

還有每年提供聖文森國優秀學子獎學金赴台留學，確保公平及高品質的教育；開設餐飲、觀光、水電等訓練班。學員們可以快速獲得實務工作技能，為聖國經濟做出重要貢獻。

她相信透過這些合作，能夠讓聖文森國的朋友以及全球看見，我們有能力、有決心為世界做出貢獻。 她也要代表台灣人民，感謝聖文森國長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲。

蔡英文表示，聖文森國一直以來，都是我們堅實的友邦、緊密的夥伴，並且在人權普世價值上，跟台灣有著共同的目標。希望未來聖文森國能夠繼續在國際上支持台灣，共同攜手達成聯合國的「永續發展目標」，為後代子孫創造更美好的世界。

她也要感謝各位議員，通過了在台灣設立大使館的決定。她說，台灣人民張開雙臂歡迎大家。「我相信新的大使館將會開拓新的合作機會，並深化兩國邦誼」。也期盼聖文森國能在國際上繼續支持台灣，持續強化兩國夥伴關係。

(工商 )