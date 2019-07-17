颱風將襲台？蔡英文：會跟蘇揆電話討論 07:172019/07/17 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為總統蔡英文。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 丹娜絲颱風來襲，可能成為今年第一個侵台颱風。蔡英文總統當地時間16日在聖文森表示，她稍晚的時間會跟行政院長蘇貞昌通電話，討論如何因應。 蔡英文出訪加勒比海友邦，今天抵達聖文森，隨即展開一連串的的行程，下午在接受媒體聯訪時，針對丹娜絲颱風路徑可能侵台情況表示，我們一起出訪的團隊，還有我們留守在台灣的團隊，都隨時在掌握這個情勢，也都很密切的在追蹤整個情況。 她說，我們跟行政院也都隨時保持聯絡，今天晚上稍晚的時候，她還會再跟行政院長蘇貞昌通電話，來討論這事情。 (工商 ) #颱風 #聖文森 #我們 #討論 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英過境紐約 惡化中美關係 04:092019/07/13 話題觀察 諷刺的「自由民主永續之旅」 04:102019/07/13 時論廣場 蔡英文赴哥倫比亞大學 陳抗民眾高喊下台 05:362019/07/13 政治 呂謦煒：對台灣民主最大的威脅就是蔡政府 11:112019/07/13 政治 蔡喊勝選有信心 不會被打倒 01:212019/07/14 政治要聞 環時批過境 美給棋子的安慰獎 01:212019/07/14 兩岸要聞 美參眾議員會談關切我明年大選和假訊息 05:422019/07/14 政治 《快評》蔡英文好意思酸別人政見沒落實？ 13:382019/07/15 政治 美台關係提升會確保台灣安全？ 04:102019/07/16 論壇廣場 聖文森將在台設使館，蔡英文：開拓新的合作機會 07:012019/07/17 政治 政治熱門新聞 郭台銘搭機出國了 與韓國瑜會面再延後 - 政治 網友拱接棒高雄市長？許淑華回應了 - 政治 動人！藍初選公布 吳敦義對她點名致謝 - 政治 韓粉僅200萬？學者打臉：是906萬！ - 政治 綠兒嘆：韓民調輾壓讓我媽大復活！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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