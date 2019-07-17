丹娜絲颱風來襲，可能成為今年第一個侵台颱風。蔡英文總統當地時間16日在聖文森表示，她稍晚的時間會跟行政院長蘇貞昌通電話，討論如何因應。

蔡英文出訪加勒比海友邦，今天抵達聖文森，隨即展開一連串的的行程，下午在接受媒體聯訪時，針對丹娜絲颱風路徑可能侵台情況表示，我們一起出訪的團隊，還有我們留守在台灣的團隊，都隨時在掌握這個情勢，也都很密切的在追蹤整個情況。

她說，我們跟行政院也都隨時保持聯絡，今天晚上稍晚的時候，她還會再跟行政院長蘇貞昌通電話，來討論這事情。

(工商 )