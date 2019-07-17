高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020，對韓國瑜批蔡英文總統能力不足，蔡英文今天酸韓，強調現在有工作的人，「就應該在自己的崗位上好好的努力嘛！」對藍營反批小英也是「帶職參與」，蔡也回嗆「那他們以前連任的總統怎麼說呢？」

蔡英文總統「自由民主永續之旅」當地時間16日下午在加勒比海友邦聖文森接受媒體聯訪，對於韓國瑜批蔡英文能力不足，事情都做不好，蔡英文表示，做的好做不好，自有人民跟民意來評斷。

但是她說，現在她在做總統，拼外交也是她重要的工作，「我現在很專心的做總統的事情」。她相信每個人都一樣，「現在有工作的人就應該在自己的崗位上好好的努力嘛！」意有所指的酸韓不好好拚市政。

對台北市長柯文哲的批評，蔡英文也說自己「常常聽不懂他在講什麼」，她也重申，現在自己在拚外交，她是很努力的在做總統的工作。每一個人都應該站在自己的崗位上好好的努力打拚，「因為我們都是人民選出來的」。

韓國瑜帶職高雄市長參選遭外界質疑，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示「蔡英文也是現任總統，競選連任2020也是所謂帶職參選」。媒體詢問是否如國民黨所說，跟韓國瑜都是帶職參選？兩人是否不同？

蔡英文則駁斥說，「這當然是不一樣的，國民黨人如有這樣的想法的話，那他們以前連任的總統怎麼說呢？」

(工商 )