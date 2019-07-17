圖為颱風路徑。(氣象局)

【氣象】五號颱形成 距台730km明晚起影響

輕颱丹娜絲直撲台灣。氣象局預估最快今天11點半發布輕颱風陸上警報。東半部下午起降雨越趨明顯。明後天上輕颱影響最大時間點，全台有雨，花東、南部更有豪雨以上等級的降雨。

氣象局預報員官欣平指出，目前颱風位置在呂宋島南南東方530公里海面上，暴風半徑150公里，以每小時13公里速度，向北北西進行，朝宜花東過來，中心登陸的可能性大，但路徑還在持續變化中。

(中時電子報)