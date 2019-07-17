丹娜絲直撲台灣！最快11點半發陸警 降雨熱區出爐 07:272019/07/17 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為紅外線雲圖。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 圖為颱風路徑。(氣象局) 【氣象】五號颱形成 距台730km明晚起影響 輕颱丹娜絲直撲台灣。氣象局預估最快今天11點半發布輕颱風陸上警報。東半部下午起降雨越趨明顯。明後天上輕颱影響最大時間點，全台有雨，花東、南部更有豪雨以上等級的降雨。 丹娜絲這麼可怕？行政院罕見PO文：請備妥3天糧食 氣象局預報員官欣平指出，目前颱風位置在呂宋島南南東方530公里海面上，暴風半徑150公里，以每小時13公里速度，向北北西進行，朝宜花東過來，中心登陸的可能性大，但路徑還在持續變化中。 (中時電子報) #丹娜絲 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 男童一日5餐變暴肥 背後原因超想哭 10:242019/07/14 日常 大陸外匯占款連跌11個月 市場對人民幣預期趨弱 11:402019/07/16 財經 滬指午盤跌0.11％ 12:492019/07/16 財經 輕颱丹娜絲下午生成 恐直接影響台灣 15:332019/07/16 生活 輕颱「丹娜絲」恐撲台 明後天停航看這裡 16:042019/07/16 生活 丹娜絲輕颱生成 侯友宜北歐行喊卡周四返台 16:262019/07/16 政治 苗栗再傳石虎路殺 1周3隻命喪輪下 19:062019/07/16 社會 因應今年首颱丹娜絲 災防辦今召開情資研判會議 18:322019/07/16 政治 因應輕颱丹娜絲來襲 曾文、牡丹水庫調節性放水 19:122019/07/16 生活 輕颱丹娜絲 最快今發陸警 04:102019/07/17 生活新聞 生活熱門新聞 丹娜絲直撲台灣！最快11點半發陸警 降雨熱區出爐 - 生活 丹娜絲這麼可怕？行政院罕見PO文：請備妥3天糧食 - 生活 輕颱「丹娜絲」生成！90度北轉直撲台灣 - 生活 丹娜絲穿台 未來3天降雨熱區曝光！這地區剉咧等 - 生活 李無所不在 昔拱陳選台大校長 - 生活新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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