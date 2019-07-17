高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，接下來的選戰該怎麼打成為外界關注焦點。對此，國民黨發言人洪孟楷提出三大關鍵，並表示韓是很強的母雞，跟他一起聲量都會飆高，絕對可以發揮母雞帶動小雞的最大效應。

國民黨日前公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。其餘3位候選人，朱立倫支持度為17.900%、周錫瑋是6.020%，與張亞中3.544%。韓國瑜的支持度，相當於第2名的郭台銘與第3名朱立倫的總和。

韓國瑜出線代表國民黨角逐2020年總統大選，選戰該怎麼打？據中評社報導，洪孟楷指出，首先，國民黨內要先整合團結，只有團結才能打敗對手，初選紛爭或是支持者間的摩擦要趕快弭平。其次是要加強議題論述，因過去綠營操作汙衊韓國瑜，認為韓對於一些議題比較不熟悉，接下來韓要把各方面議題跟政策展現出來，國政大方向確定。

第三部分，洪孟楷認為要全台走透透，現在選戰到底是藍綠對決或三足鼎立不確定，所以韓國瑜把基本盤穩固，加上各議題的掌握，以及最後投票訴諸於感性訴求，這三步驟來做，相信明年大選會有比較好的結果。

韓國瑜因帶職參選，平日多在高雄，是否會影響母雞帶小雞的效應？洪孟楷則認為，帶職參選雖會壓縮韓國瑜輔選空間跟時間，但六日仍可全台跑，且跟韓在一起聲量都會飆高，韓絕對可以發揮母雞帶動小雞的最大效應。

(中時電子報)