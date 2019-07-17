：「青花驕麻辣鍋」：巴蜀五味豆腐花，光上菜就滿滿5小缽加一大碗豆花，5味小缽包括碎油條、香菜、蔥花、牛肉醬汁、特調青花醬汁。（馮惠宜攝）

青花驕麻辣鍋以頂級保鮮「重慶江津九葉青花椒」為味道主角，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次，為台灣多不勝數的麻辣鍋市場，作出差異化，帶來一股新流。

王品集團旗下「青花驕麻辣鍋」進駐台中市公益路二段打造裝潢氣派的二層樓大店面。（馮惠宜翻攝）

豆花加薑汁、花生不稀奇，標榜以青花椒入味的麻辣鍋店「青花驕麻辣鍋」有道私房川菜「巴蜀五味豆腐花」細嫩的豆花搭上碎油條、香菜、蔥花、牛肉醬汁、特調青花醬汁，又香又麻又辣的滋味，把滑嫩可口的豆花襯得更多汁多味。

位於台中公益路、6月才開幕青花驕麻辣鍋以頂級保鮮「重慶江津九葉青花椒」為味道主角，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次，並推出多項以青花椒入菜的獨家產品，為台灣多不勝數的麻辣鍋市場，作出差異化，帶來一股新流。

這家店除了酸白鍋、麻辣鍋等鍋物，進門左側的還設有生啤酒吧檯，讓消費者在品鍋之餘，也可以小酌一番，消費者可以喝到2019年柏林國際啤酒競賽銀賞的獨家商品「青花椒生啤酒」。

店裏也推出多項以青花椒入菜的獨家產品，其中不是火鍋料，上桌即能即時的私房小菜「巴蜀五味豆腐花」，光上菜就滿滿5小缽加一大碗豆花，5味小缽是搭配豆花的創意醬汁與配料，其中碎油條還加了碎花生，蔥花、香菜是辛香料，兩缽醬汁分別是師父特調的青花椒醬汁和牛肉醬汁，前者麻中帶辣，後者鹹香夠味，5種醬料隨意搭配，增添風味，也讓豆花吃法更多元。

店名：青花驕麻辣鍋

地址：台中市南屯區公益路二段722號

電話：04-2255-3970

營業時間：早上11：30至晚上23：00

售價：巴蜀五味豆腐花3至4人份198元＋10％

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