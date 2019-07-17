葉璦菱兒子ØZI，今年金曲獎奪下最佳新人獎，音樂才華備受肯定，隨著名氣水漲船高，感情生活也受到關注，他被週刊直擊和有「台版馬思純」封號的28歲辣模Angelina同居，不過疑似當小王橫刀奪愛，讓富邦球星張宗憲慘戴綠帽。

根據《鏡週刊》報導，ØZI去年邀約Angelina拍攝專輯《PREY 掠食》MV，兩人在MV有多場肢體接觸，加上拍攝太入戲，讓兩人擦出愛火進而交往，不過今年6月時，Angelina才在IG宣布分手，還呼應時事打上范冰冰和李晨分手名言「我們不再是我們，我們依然是我們」，推算時間點去年12月ØZI和Angelina就因拍MV假戲真做，因此這半年和SBL球星張宗憲交往時間重疊，等同讓張宗憲帶了綠帽。

Angelina本名陳怡安，和ØZI一樣從海外歸國，身材姣好的她還曾出過健身書，照片更是走火辣路線，讓人充滿無限遐想，而他與前男友也就是有號稱「台灣噴射機」之稱的富邦勇士隊張宗憲，兩人交往長達6年，廣為球迷所知，不過早在今年4月，就有粉絲發現Angelina不僅很久沒PO兩人照片，甚至把臉書封面兩個人合照也換掉，疑似當時感情就已生變。

(中時電子報)