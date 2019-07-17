高雄市長韓國瑜黨內初選拿下44.805%支持度，大獲全勝，順利出線。在國民黨黨主席吳敦義帶領下，周錫瑋與張亞中兩位競逐者也共進，宣示團結；朱立倫也獨立召開記者會，與韓肩並肩表達凝聚之意。鴻海集團創辦人郭台銘雖未公開露面，陣營發言人卻表態脫黨參選是「假議題」。藍營初選後迅速團結，有網友大驚，不少網友則直言：「這次真的不能輸！」

網友在PTT論壇發文《國民黨整合是不是比想像快》，表示好幾位初選時標榜理智的「知識藍」，初選後都轉向了，不約而同說出「下架蔡英文」才是重點、「守住中華民國」才是首要任務，無論什麼藍，最後通通回歸了。

有網友直言：「推，這次真的不能輸！」其他網友則紛紛回應：「本來下架蔡才是最重要的，其他之後再說」、「所以郭根本不可能脫黨，哪來需要整合？」「這個本來就可以預期，蔡英文刷仇恨值刷好刷滿，還要幻想什麼」、「藍色選民就算看不太起韓國瑜好了，韓國瑜會抄掉國民黨黨產嗎？會再砍軍公教退休金嗎？」

(中時電子報)