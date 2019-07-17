【氣象】五號颱形成 距台730km明晚起影響

今年第5號颱風丹娜絲增強為輕颱，中央氣象局於昨晚23時30分發布海上颱風警報，預計最快今天中午發布陸上警報，研判其行經路線，今天將開始北轉，暴風圈很可能掃過台灣。氣象專家表示，未來4天降雨熱區在東部和南部，週末西南風仍強，注意雨後雷陣雨。

氣象達人彭啟明在《天氣風險 WeatherRisk》臉書，貼出今起到週六各地降雨情況，他表示，今(17)日受到颱風外圍環流影響，東部將有雨；週四起東半部雨勢加強，中南部入夜轉為有雨；預計週五下半天到週六，颱風遠離，轉為西南風，中南部山區將有明顯雨勢，需留意大量累積降雨。

彭啟明分析，丹娜絲颱風是典型的「季風低壓」，環流廣大但強度弱，預估影響台灣前仍只有輕度颱風強度，但在西南季風加持下，水氣充沛，「雨的影響」遠大於風，因此也稱它為「虛胖颱」。

彭啟明強調，颱風路徑是否改變，今天將是關鍵，但趨勢上，北上直接影響台灣的機會還是較高，未來4天降雨熱區還是在東部和南部。至於週末活動是否會有影響，他指出，週六西南風仍強、週日午後雷雨多。

(中時電子報)