桃園市長鄭文燦17日清晨返台。他表示，此行非常豐富，兼顧到城市交流的需要，也兼顧到這次智慧城市交流的行程安排。對於在紐約與蔡英文總統互動熱烈，是否有當副手意願？鄭文燦笑著說，和蔡總統同框是很自然的結果，當天是權充攝影家。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦17日清晨返台。他表示，此行非常豐富，兼顧到城市交流的需要，也兼顧到這次智慧城市交流的行程安排。對於在紐約與蔡英文總統互動熱烈，是否有當副手意願？鄭文燦笑著說，和蔡總統同框是很自然的結果，當天是權充攝影家。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦17日清晨返台。他表示，此行非常豐富，兼顧到城市交流的需要，也兼顧到這次智慧城市交流的行程安排。對於在紐約與蔡英文總統互動熱烈，是否有當副手意願？鄭文燦笑著說，和蔡總統同框是很自然的結果，當天是權充攝影家。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦結束美國11天的訪問行程，17日清晨返台。他表示，此行非常豐富，兼顧到城市交流的需要，也兼顧到這次智慧城市交流的行程安排。對於在紐約與蔡英文總統互動熱烈，是否有當副手意願？鄭文燦笑著說，和蔡總統同框是很自然的結果，當天是權充攝影家。

鄭文燦在結束11天的赴美訪問行程後，搭乘長榮BR25班機自美國西雅圖起飛，17日清晨5時抵達桃園機場。他在機場受訪時表示，此行走訪了美國5個城市，包括跟姊妹市達拉斯的恢復交流，並華府參加由商務部所舉行的全球城市挑戰會議，其中在紐約有部分的行程跟蔡英文總統有重疊，包括哥倫比亞大學的演講、台美企業高峰會等等。也到了西雅圖，走訪波音的工廠，實際了解航太產業對城市發展的影響，行程算是非常豐富，兼顧到城市交流的需要，也兼顧到這次智慧城市交流的行程安排。

他說，這次也見了大概30幾位包括行政部門，或是國會議員或地方政要，他們對於台灣都非常地支持，特別難得的是能夠見到眾議院的議長Nancy Pelosi，她一向是對台灣非常的友好，也非常地支持台灣，尤其在今年台灣關係法40年的時候，她也公開表達應該給予台灣最大的力量。

鄭文燦指出，這次在華府的行程有兩個智庫，一個是在Wilson Center，是舉行公開的演講，另外一個是在Hudson，是閉門的學者座談，在Wilson的演講時提到提到民主需要自我防衛，我們了解到中國的崛起，會用各種手段，從交流、從網路、從經濟的誘因等等，希望用這樣的方式壓縮台灣的民主空間，進而轉換台灣的政治認同，這樣的一個面對中國崛起的經驗，值得其他國家參考，不只是假訊息，假訊息只是其中一環而已。

媒體問到在紐約的行程中，與蔡英文熱烈互動，是否有可能擔任她的副手？他說，在紐約的行程有一段是去遊船，看自由女神像，因為那段陪同的除了3個立委以外，就是經貿訪問團。在曼哈頓看過去美國精神的象徵，也去中央公園早上健走，跟當地的台灣留學生一起互動，這個（互動）是很自然的啦，並沒有其他的政治安排，同框是很自然的結果，也幫忙照了很多照片，當天是權充攝影家。

對於國民黨初選結果由韓國瑜出線，鄭文燦表示，國民黨經過初選產生韓國瑜代表國民黨參選，這點我們會尊重國民黨的自主選擇，當然他們要花時間去做內部整合，韓國瑜也必須要在初選之後，要把他的各種在初選過程當中，被內部提出來的質疑，需要清楚地回答，因為初選剛結束就不做太多的評論。

(中時 )