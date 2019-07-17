〈褐藻金錩米粉〉使用昆布加上小魚乾及大骨慢火熬製湯底，搭配芋頭、黃金鯧魚及褐藻米粉，並用油蔥酥及芹菜表現古早味。（圖／姚舜）

〈Hi-Q鱻食〉餐廳主廚用剁椒演繹膠質豐厚的金目鱸魚肉，風味甚佳。（圖／姚舜）

每份190元的〈海鱻粥〉是以昆布湯頭為底，加入海紅鯛魚片、褐藻魚丸、藍鑽蝦熬煮的台式粥品，另配上古早味醃筍簽增添口感，並以褐藻甘鮮露調味。（圖／姚舜）

每份880元的〈HiQ褐藻鱻食火鍋〉，可一次品嘗到Hi-Q海紅鯛魚片、金目鱸魚片、馬祖牛奶貝、藍鑽蝦，以及Hi-Q褐藻魚丸等和肉品。（圖／姚舜）

現代人健康養生意識抬頭，並愈來愈重視飲食，為此生產褐藻糖膠的中華海洋生技公司正式跨足餐飲市場，除以複合店打造Hi-Q褐藻生活館並在館內投資開設〈Hi-Q鱻食〉餐廳，菜單上的菜式均與褐藻相關食材或醬料入饌，並主打生態養殖產出的東星斑、海紅鯛、台灣鱸鰻與金目鱸魚等海鮮，菜式味道橫跨中西日台與南洋菜系，除有褐藻？食火鍋與褐藻素食火鍋，以及全套桌席套餐，並有採庶民訂價供應的簡餐與定食，期能推廣永續海洋與健康生活飲食觀，開在台北市八德路4段京華城對面的新餐廳並已自本周開始營運，為市場首見的褐藻主題健康餐廳。

昆布、海帶、裙帶菜皆屬「褐藻家族」成員，因含有多種礦物質與維生素，所以褐藻又被稱「長壽菜」。為搶攻長壽商機，生技公司萃取褐藻糖膠開發健康食品，中華海洋生技因起步早，集團成功研發出以褐藻為主題生產的海鮮食材、保健食品與？物保健食品等，如今決定整合品牌資源開設綜合生活館，並跨足餐飲業開設實體餐廳，將吃褐藻長大的鮮魚直接端上桌。

〈HiQ褐藻鱻食火鍋〉所附的海鮮盤，可一次？到Hi-Q海紅鯛魚片、金目鱸魚片、馬祖牛奶貝、藍鑽蝦，以及Hi-Q褐藻魚丸。（圖／姚舜）

南洋風味的〈清檸香茅仙女餐〉，是以辛香料製成特調醬汁，拌入冰鎮後彈口的蕎麥麵，搭配切成丁塊的金目鱸魚及細緻滑嫩的海紅鯛，每份原價原價220元，8／12日起起8月底特價149元。（圖／姚舜）

位在Hi-Q褐藻生活館B1的〈Hi-Q鱻食〉餐廳占地約150坪，除了開放式的座位區，並有3間寬敞包廂及半開放式的大桌數座位，每個餐期共可接待約100位客人用餐，生活館一樓並設座供應客人享用簡餐或定位，空間寬敞舒適，裝潢設計運用了一些海洋元素呼應主題，與傳統餐廳氛圍不同。

〈褐藻天丼定食〉的炸蝦天婦羅是用藍鑽蝦炸製，麵衣薄脆、蝦肉細緻。（圖／姚舜）

〈HiQ褐藻鱻食火鍋〉食材涮料豐富，除蔬菜盤與海鮮盤外，肉盤所用肉品可以美國特優沙朗、美國特優牛小排、伊比利豬、舒肥香料厚切小羔羊等4選1。（圖／姚舜）

〈Hi-Q？食〉餐廳所用海食材標榜皆是用綠色生態養殖法以海水飼養，並用褐藻醣膠餌料餵養出的健康好魚。中華海洋生技董事長張永聲說，公司研發設計的生態海水養殖池，不僅可省下60％以上的地下水使用量，避免地層下陷對環境造成的傷害，再採圓錐形設計結合渦流系統，魚隻在這樣的環境中生長，運動量較大，長出的魚肉也較緊實細緻。這個道理就像不少日本料理海鮮老饕，喜歡專挑在水流湍急海域生長的魚一樣。

〈Hi-Q鱻食〉餐廳的型男主廚Roy 陳偉剛曾在五星級觀光飯店歷練。（圖／姚舜）

〈Hi-Q鱻食〉餐廳也可以稱為一「褐藻主題餐廳」，除了鮮魚都是吃褐藻長大，火鍋湯頭是用褐藻（即昆布）熬製，主題用一公斤昆布熬煮50人份湯底。大多數菜餚提味醬料所用的也都是是「褐藻系」製品，包括有：褐藻甘鮮露、褐藻醬油加麥芽糖熬煮成的純素醬汁、釀製褐藻梅酒所用的的南投信義鄉青梅製成的青梅醬。套餐所附的茶是褐藻茶、餅乾是褐藻起司餅乾，連霜淇淋都是選用在地小農生產、乳香濃郁的純鮮奶，配上褐藻粉加海鹽，帶有淡淡如海鹹味，滑順不膩口。

每支35元的〈褐藻鮮奶霜淇淋〉，用在地小農的香濃純鮮奶，，配上褐藻粉加海鹽製作，帶有淡淡鹹味，滑順不膩口。（圖／姚舜）

位在Hi-Q褐藻生活館B1的〈Hi-Q鱻食〉餐廳占地約150坪，除了開放式用餐區外並有有3間包廂，可接待100位客人用餐。（圖／姚舜）

〈Hi-Q鱻食〉餐廳菜單上定食訂價CP值頗高，例如南洋風味的〈清檸香茅仙女餐〉每份220元，主廚將吃褐藻長大的金目鱸魚及細緻滑嫩的海紅鯛切成丁塊，並海鮮湯煮過，吃食時用褐藻甘？露與辛香料研製的特調醬汁提味，並拌入冰鎮後彈口的蕎麥麵，另加上蛤蠣、鮮蝦，等同一南洋風味的涼麵，主餐熱量500卡，食來消暑無負擔。原價220元，8／12日起至8／31日特價149元，每日限量50份

每份220元的〈褐藻金鯧米粉〉內除有芋頭、黃金鯧魚及褐藻米粉外，並有用純魚肉打成魚漿做的褐藻魚丸。（圖／姚舜）

同樣也頗適合在炎夏推介的還有主餐熱量僅600卡的〈漾采活顏貴妃餐〉，廚師用釀製褐藻梅酒的南投信義鄉青梅製成青梅醬，加入褐藻甘？露與厚實重達約150g的金目鱸魚定溫蒸煮，管控火力不使魚肉因收縮導致口感不佳，細緻軟嫩的魚肉之間品嚐得到鮮甜肉質及回甘梅香。享用主餐前可先嘗用天然昆布熬煮的褐藻魚丸湯暖暖胃，隨餐並附有主廚特製甜品〈魚膠原奶凍〉並有手做醬菜及湯青菜可以搭配享用，餐後來杯〈褐藻咖啡〉或〈褐藻茶路〉並可搭配鄉〈褐藻餅乾〉，最後再來一〈褐藻鮮奶霜淇淋〉，整套定價320元，／22日8／10日特價149元，每日限量50份。

除了〈Hi-Q鱻食〉餐廳，在 位於Hi-Q褐藻生活館一樓亦可享用健康輕食簡餐。（圖／姚舜）

美味與健康兼具的還有採日式天婦羅手法炸製的酥炸海紅鯛／藍鑽蝦／香菇／秋葵／櫛瓜的『褐藻天丼定食〉，搭配芋頭燉煮讓黃金鯧魚和褐藻米粉吸收滿滿的精華，呈現古早好滋味的『褐藻金錩米粉〉，用海紅鯛魚片、褐藻魚丸與藍鑽蝦，用昆布湯頭熬煮成的粥台式粥品〈海鱻粥〉，以及開幕限定CP值爆表的『Hi-Q褐藻鱻食火鍋』，有吃褐藻長大的鮮魚拼盤與嚴選肉品與無添加的褐藻魚丸，從食材到醬料都含有滿滿褐藻元素，吃到美味又安心。

享用〈HiQ褐藻鱻食火鍋〉除有蔬菜盤與海鮮盤，並有包括美國Prime牛小排可作涮料，海陸食材都到齊，每份880元堪稱超值。（圖／姚舜）

每份320元的〈褐藻天丼定食〉，是以日天婦羅手法炸製熟成海紅鯛、藍鑽蝦、秋葵、香菇等食材，佐以褐藻醬油加麥芽糖熬煮成的純素醬汁。（圖／姚舜）

(工商 )