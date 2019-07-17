PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

藍綠分別完成初選，順利產出總統參選人；台北市長柯文哲對參選從未正面表態，卻在多次民調中穩握25%支持度，動向備受矚目。總統蔡英文與柯年輕支持者高度重疊，綠營近來卻棄「綠白合作」將砲火對準柯，網友分析，就是在賭底層支持者的攪局，與2024柯再出來攪局。

網友在PTT論壇發《民進黨的賭局》一文，直言：「相信很多人對於現在DPP對柯的態度感到疑惑，明明綠+白的票才有較大的勝算大於藍，為什麼現在DPP和其附隨組織圖文作家意見領袖等，對於柯文哲的一言一行仍是無限放大狂打猛打？」

該網友表示：「DPP現在就是在下一盤很大的賭局，賭的就是支持柯的那鐵20-25%，到了選舉時候會因為不想讓韓上而含淚投票。」至於為何民進黨不放軟姿態，爭取柯的支持群？網友指出原因有二——「底下支持者無法接受」、「為了防止柯2024出來攪局」。

發文網友分析：「DPP已經是尾巴掉在地上自己搖的狀態，白綠不和已經是鐵一般的事實，如果綠真的放軟姿態求和，底下那些平時已經恨柯入骨的支持者根本無法接受，所以乾脆臭局臭賭，直接不尋求合作可能。」此外，若2020民進黨僥倖勝出，絕對用力卡柯並發動空戰砲轟，讓其一事無成，柯2024自然不能攪局。民進黨現在就是要賭，柯的政治能量不夠死忠，更要防柯政治能量延續，讓所有偏綠支持者2020依然得含淚投票給民進黨。

(中時電子報)