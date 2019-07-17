外界對於杜蘭特在自由市場開放第一天就宣布與厄文攜手前往籃網的決定始終不解，如今透過籃網總裁馬克斯的口中終於知道了原因，那就是杜蘭特喜歡籃網的戰術體系以及信任籃網的醫療團隊。

馬克斯在受訪時表示，「杜蘭特親口告訴我，他喜歡籃網的打球氣氛，也喜歡籃網教練團的戰術，他認為在籃網打球將會是一件非常愉快的事情。」

杜蘭特由於阿基里斯腱斷裂，可能會缺席整個球季。馬克斯強調，籃網的醫療團隊很願意在杜蘭特的復健過程中幫助他，而且每個人都舉雙手接受這項挑戰。

(中時電子報)