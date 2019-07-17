W飯店女模命案翻版！ 17歲少女小珍（化名）參加台中摩鐵性愛毒趴，疑似混用毒品猝死，現場5男落荒而逃，讓她裸體陳屍摩鐵；更有消息指出，小珍恐慘遭5男輪姦。

11日晚間小珍到台中找朋友玩，並上網貼文「台中的朋友還有沒有人要拎我出去玩」，吸引不少人。據自由時報報導，小珍跑過一攤又一攤，其間疑使用毒咖啡包；到了14日凌晨，她又前往台中一家摩鐵參加毒趴。

據了解，當時摩鐵內有5名男子，只有她1位女性；一名男子向她求歡時發現小珍已無呼吸心跳，5男丟下全裸躺床上的小珍不管，全部開溜。

台中警方陸續傳喚參加摩鐵毒趴的男子，初步排除他殺，研判小珍疑施用毒品死亡，台中地檢署已向法院聲押部分被告。至於小珍是否遭5男輪姦等案情，警方表示「偵查不公開」。

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(中時電子報)