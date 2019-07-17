中央氣象局最快在今日中午發布輕颱丹娜絲的陸上警報，對此，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，要特別注意的是，丹娜絲西側還有一個副中心的環流正在增強，主要水氣、雲系都在此副中心環流周圍，未來副中心環流形成的低氣壓會是另一觀察重點。中央氣象局預測，副中心環流可能會再形成第六號颱風「百合」。

賴忠瑋臉書上提到，丹娜絲颱風直撲台灣的機會相當高，全台今會受到外圍環流影響，主要影響時間則是明天(18)至周五(19)。迎風面的東半部也會陸續出現陣雨，其中雨勢以東南部會較為明顯，而且越晚雨會越大，降雨最多的時間會在周四，預計東部的雨勢在周四深夜到周五白天才會逐漸緩和。

賴忠瑋說明，西半部的影響時間從周四開始，由於丹娜絲的路徑是由南往北走，要特別留意中南部山區將出現較大雨勢，因為颱風的逆時針環流會帶來明顯的西南風，中南部山區還會有地形抬升效應，增強降雨，提醒民眾要特別留意。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，在丹娜絲西南方出現的副中心環流，並非雙眼颱，若持續增強成為低氣壓，可能會再形成第六號颱風「百合」，若真的形成恐對丹娜絲路徑再產生調整，未來對台灣影響仍須觀察。

(中時電子報)