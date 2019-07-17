高雄市長韓國瑜出線贏得國民黨總統初選，針對民進黨給壓力要罷韓，甚至不滿韓帶職參選，韓國瑜說一定要尊重國民黨團意見，爭取帶職參選，永遠跟高雄市民在一起。自由作家洛杉基對此表示，若綠營明知「罷免韓市長」行動在時間上不會成功，依然還是要堅持做下去來羞辱韓市長，「難道藍營不會發動『罷免蔡總統』行動，不要以為藍營都是吃素的！」

韓國瑜15日上中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》，重申會帶職參選與市民朋友在一起，周一到五拚市政、假日拚國政、 拚選舉，至於黨內如何整合？「我想人心都是肉做的，大家都是情感的產物」，會真誠拜訪、誠懇拜託所有參賽者團結。當天有許多到現場的民眾，高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」，高舉國旗，及寫著「高雄市民同意答應帶職參選」、「市府團隊做牛做馬」、「佳芬姊保重身體」等牌子力挺。

韓國瑜要爭取帶職參選。民進黨高雄市議會黨團昨要求韓不要辜負選民期待、濫用行政資源，在「參選總統」、「立刻辭去高雄市長」做出選擇。

對此，洛杉基在臉書指出，若韓參選總統，必須先辭職，那麼請蔡英文總統先帶頭做個示範。他說如果綠營明知「罷免韓市長」行動在時間上不會成功，依然還是要堅持做下去來羞辱韓市長；難道藍營不會發動「罷免蔡總統」行動，目的就是要羞辱蔡總統？不要以為藍營都是吃素的！

(中時電子報)