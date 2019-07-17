林書豪的恩斯丹托尼在火箭的地位搖搖欲墜，外界認為新賽季如果還是失敗的話，丹托尼可能會被拔掉兵符。不過，火箭用保羅向雷霆換來了韋斯布魯克，對此，丹托尼大力稱讚了哈登與韋少的這對組合，他直言新賽季這對攻擊雙箭頭肯定會打出好成績。

哈登、韋斯布魯克與杜蘭特曾在雷霆聯手，並且闖進了總決賽，可惜哈登率先出走，杜蘭特也選擇離開，只剩下韋斯布魯克一人在奧克拉荷馬苦撐，即便找來了保羅喬治，但依舊沒能在季後賽走得更長遠，因此保羅喬治在里歐納德的勸說下決定投奔快艇，而雷霆也決定打掉重練，將這位功勳大老交易至火箭。

丹托尼表示，「我們現在就是要將兩人的組合功效發揮到最大限度，而我也開始研究，也看了他們在雷霆時期比賽的影片，希望能找出他們的最佳化學變化。」

2012年倫敦奧運哈登與韋斯布魯克同在美國夢幻隊，當時丹托尼擔任夢幻隊的助教。丹托尼說，「韋斯布魯克是一位很棒的球員，也是非常好的隊友，他擁有難以置信的運動天賦，而且他也是一個很希望能和隊友並肩作戰的人，對我而言，新賽季奪冠就是最終目標，也是哈登與韋斯布魯克唯一選擇。」

(中時電子報)