「塗鴉區」作品在和諧中又存在個別趣味，也傳達出對生活、未來、環境的關注與反思。（陳世宗翻攝）

「塗鴉」伴隨人類文明自遠古到現在，可說是存在最久遠的藝術形式之一，也極具創造力與表現性。台中市為鼓勵多元藝術的發展，目前設置2處合法塗鴉區，民眾不需事先申請，即可自由彩繪；目前建國北路一段的塗鴉區已出現一系列新作，文化局歡迎對塗鴉有興趣的民眾趁暑假期間前往，勇敢畫出自己的創意與想法。

台中市政府文化局長張大春說，該局自98年起陸續提供合法、廣闊開放的空間，讓塗鴉客能揮灑創意，使塗鴉成為大眾藝術的一環；目前中市開放的塗鴉示範區有中科路與國道1號高速公路交會處（中科路橋下），及建國北路一段近崇倫街口等2處。

文化局表示，建國北路一段的塗鴉區已經許久沒有出現新創作，今年初則出現大面積的新作，有別於以往的街頭嘻哈風格，本件作品以全黑的底色，襯托上方極簡的線條、文字和圖案，散發淡淡的文青氣息。

由畫作內容可以判斷為多位創作者共同完成，以「我想要的未來生活是，…」為題，每位創作者皆表現出不同的畫風與內容，使作品在和諧中又存在個別趣味，也傳達出對生活、未來、環境的關注與反思。

張大春指出，塗鴉創作屬於短暫、臨時性的藝術型態，可能因其他創作者的新作覆蓋而改變或消失，呈現隨時變動的狀態，是民主社會的發聲管道之一；其形成的次文化藝術，使社會型態多元精彩。

文化局為維護自由開放的塗鴉區，採定期巡查的低度管理方式，如有違反公序良俗或不雅圖文之創作，則予以局部粉刷清除。開放至今各界反應良好，台中市政府文化局也歡迎對塗鴉有興趣的民眾趁暑假期間前往，勇敢畫出出自己的創意與想法。

(中時 )