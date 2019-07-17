花蓮縣長徐榛蔚日前表示，縣政府致力於發展智慧觀光友善城，連同東大門夜市及金三角商圈，已是全台支付功能最新進的場域。即將於19日登場的豐年節也乘上風潮，包含手工藝、美食、農特產品等上百個攤位皆可使用行動支付，成為全台大型活動先驅。

透過國內外信用卡、街口支付、LINE PAY、悠遊卡等多元支付功能，消費者只需要輕鬆「嗶」一下，就可以完成付款，再也不用拎著厚重的錢包，也不必懼怕錢包遺失，讓你「一機在手、歡樂無窮」。

觀光處長唐玉書指出，除了獨步全台的支付功能外，花蓮亦是全台第一成功推動線上數位消費券平台-「花蓮好Q」的政府機關，打破過去紙本優惠券，改以數位方式整合行銷，協助店家在淡季時進行銷售，響應環保同時帶動買氣，一舉兩得。

目前已有超過800台多元支付機台於花蓮商家中為消費者進行服務，其中包含知名伴手禮業，如阿美麻糬、德利豆乾、花蓮縣餅等，另外遠雄海洋公園及立川漁場、農會超市與連鎖百貨業皆已提出申請建置多元支付設備，希望在方便國內外遊客暢遊花蓮之餘，也幫助店家運用各種行銷方式導客，提升花蓮觀光產能。

(中時 )