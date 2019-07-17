ISIS將商用無人機改裝成迷你轟炸機

俄羅斯有樣學樣，在敘利亞遭伊斯蘭國（ISIS）武裝份子以商用無人機投擲爆裂物攻擊後，也打算為部隊武裝能投彈的小型無人機。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses）研究員班德特（Samuel Bendett），這是具有高度戰術意義的無人機，或許他們能在上面綁些手榴彈或炸彈，近距離發動攻擊。

ISIS土製武裝無人機

儘管這些無人機尚未武裝，但《消息報》（Izvestia）引述俄羅斯國防部消息人士的話說，升級很快就能完成。而班德特也指出，要把它們變成能投擲手榴彈或迫擊炮彈的無人攻擊機，其實相當容易，也很快就能辦到。

而以無人機來執行軍事任務，美國正是先驅，其中有許多無人機甚至比有人軍機還大，上面搭載了成套監視感測器和飛彈。例如，MQ-9「死神」（Reaper）無人機的翼展達66英尺（約20米），為F-16的兩倍。反之，玩家用的遙控小型無人機從沒被視為武器，直到ISIS武裝份子拿來發動攻擊後，才令人徹底改觀。ISIS將這些簡單的小玩意變成致命武器，因此大家了解到，任何東西都能用來當武器。

「西點軍事學院打擊恐怖主義中心」（West Point’s Combating Terrorism Center）的報告指出，儘管ISIS利用無人機發動攻擊並未導致重大傷亡，但卻對美國領導的聯合部隊發揮了令人膽戰心驚的效果。

班德特說，俄羅斯執法機構已經在用小型無人機，而新發展是國防部宣佈，決定把小型無人機武裝化。然而，目前還不清楚，這些無人機的大小，以及俄方究竟會動用多少無人機。不過，據班德特預測，可能會達數千架。他認為，在這些無人機服役前，需要安裝小型感測器，並能支援安全通訊。

(中時電子報)