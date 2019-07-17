雖然北韓領導人金正恩與美國總統川普6月在兩韓非軍事區相見歡，不過朝鮮半島局勢並未明顯改善。北韓先前不僅為了南韓引進美F-35匿蹤戰機，嗆要測試「特別武器」，如今又針對美軍與南韓即將於秋季舉行的「19-2同盟」的聯合軍演嗆聲，稱此舉破壞了川金高峰會的精神，並揚言重啟重啟核試與彈道飛彈試射。

根據路透社與美國有線新聞網（CNN）引述北韓中央通信社（KCNA）報導，川普和金正恩於板門店會面後，雖然美國和北韓正致力安排工作層級的會談，但美方卻計畫與南韓舉行『19-2同盟』（19-2 Dong Maeng）聯合軍演，根本是「戰爭演習」，破壞了川金於2018年新加坡高峰會的精神。2018年新加坡的首次川金會上，美國同意終止每年定期與南韓進行的軍演，雙方今後只會有縮減後的小規模軍演。

聲明指出，「很明顯的，如此軍演與演習戰爭，根本是針對藉由發動奇襲與快速調度大規模軍力來占領北韓」，「美軍與南韓停止軍演，是身為三軍統帥的川普在全世界的見證下，於新加坡峰會親自向北韓承諾的」。

聲明也強調，「實際上，北韓同意中止核測試與洲際彈道飛彈測試而美軍停止與南韓軍演，是為了改善雙邊關係。它們並非寫在白紙黑字上的法律文件」。

美聯社報導，北韓正重新考慮，是否要繼續遵守承諾，暫停核試與彈道飛彈試射，以及其他為改善與美方關係所採取的措施；北韓在決定如何著手進行談判前，會持續關注美國的下一步。

(中時電子報)