Angelababy微博全文。（圖／取材自Angelababy微博）

大陸夫妻檔Angelababy（Baby）和黃曉明近年屢被傳離婚，經過工作人員否認後，黃曉明終於以「我也喜歡Baby」，力證和妻子感情不變，才讓外界鬆了一口氣，不過Angelababy昨（16日）晚卻在網發文：「沉住氣 別去巴結誰 別人的奇蹟和你無關」。

Baby昨深夜在微博發文：「最近我和世界有點時差，不過一切安好，勿念」，並曬出三張圖，其中一張配圖還寫下「人生建議」，裡頭寫下：「認識的人越少越好 不要沾染不適合自己的圈子 知己一兩個就足夠 沉住氣 別去巴結誰 別人的奇蹟和你無關 得不到的不要去追 讓自己生氣的東西永遠別搭理」。

Angelababy發文讓外界看得一頭霧水，粉絲更擔心Baby身心狀況，紛紛留言為她打氣「寶貝要好好的，我們都在」、「妳怎麼了」、「你要好好的」，微博更以「Angelababy怎麼了」登上熱搜榜。

(中時電子報)