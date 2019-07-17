剛與七六人完成續約的班西蒙斯，今天正式對外宣布不會代表澳洲打8月底在中國大陸舉行的世界盃男籃賽，但如果澳洲能夠取得2020年東京奧運參賽資格的話，屆時他願意披上澳洲隊戰袍遠征日本。

西蒙斯在發表聲明的當中表示，感謝大家支持他與七六人續約的決定，但同時間在與團隊討論後也要很遺憾地宣布他無法參加世界盃了，但他仍會回去澳洲舉辦訓練營，也會跟隨著澳洲隊打世界盃熱身賽，這會是最好的決定，因為他必須在休季期間全心全意地投入訓練。

爆料天王沃納洛斯基直言，七六人提供給班西蒙斯的5年1.7億美元頂級合約中，包含了最後一年沒有球員和球隊選項，以及15%的交易保證金。

NBA薪資專家鮑伯馬克斯表示，班西蒙斯的新合約從2020-21球季開始算起，5季年薪分別是2925萬美元、3159萬美元、3393萬美元、3627萬美元、3861萬美元。

七六人總管布蘭德強調，班西蒙斯在第一個球季就拿到最佳新秀，第二球季就入選了全明星賽陣容，他是NBA中最有天賦以及活力的年輕人，他同時也是球隊的領袖以及希望，期盼他未來能帶領球隊邁向總冠軍這條光榮之路。

(中時電子報)