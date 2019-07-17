普悠瑪事故至今已滿8個月，雖交通部對罹難者家屬提出的賠償金已達1570萬元，昨日交通部長林佳龍與家屬會面後仍未談成，且有家屬不滿只有司機員尤振仲遭起訴，前交通部長吳宏謀卻穩坐董座。林佳龍今日受訪時表示，交通部已對台鐵主管進行行政懲處，但司機員在第一線也有疏失，因此當然必須作出相應懲罰，強調「這就是家屬想要的真相」。

立委劉櫂豪昨表示，立法院開議後將要求運安會優先調查普悠瑪事故，林佳龍也承諾，將於事故滿一周年時舉辦大型追思會安慰亡靈及家屬。

家屬董小玲表示，三任台鐵前局長范植谷、周永暉、鹿潔身僅記過了事，根本不痛不癢，且宜蘭檢調向台鐵局索取調查資料，卻沒有採信司機員尤振仲的說法，直言「根本什麼都推給司機，讓司機當替死鬼」。

林佳龍今日指出，目前司法調查已起訴，將尊重法院判決，而交通部已進行行政責任調查，加重懲處三任前局長與有關主管，但司機員也有責任，不能不做懲處，不過調查都是對職位較高者的懲處較重，他強調，「司機在第一線有疏失，也必須作出相應懲罰，這對家屬、罹難者而言，就是想知道的真相」。

此外，台鐵局欲追究普悠瑪車商法律責任，不料慢了一步，接連找了2家律師事務所，都被日本住友商社捷足先登。台鐵表示，近日將再找其他律師，最快8月提告。林佳龍說，台鐵為了打國際官司，特別想找有相關經驗的律師事務所，不過找到的前2家事務所正好與日商有過業務往來，對方才因此利益迴避。

林佳龍說，日商過去承認對ATP設備、手冊、交接過程中有所疏失，也是導致事故的原因之一，將據理力爭，對於該起官司「有信心」。

(中時 )