受雇於印度籍珠寶商的楊姓男子，因珠寶商財務吃緊，停止台灣公司營運，積欠員工薪資，楊追討不著，利用印度珠寶商界「先交貨、再付現」交易慣例，打著前東家名義向其他印度商挑選價值60萬的寶石後落跑，楊並找前印度老闆將這批寶石轉賣變現，不料寶石遭前老闆「黑吃黑」侵吞。台北地檢署分依詐欺、侵占罪嫌起訴楊男、印度珠寶商。

起訴指出，楊去年3月受雇於印度珠寶商AJ，AJ去年5月在北市敦化南路租下辦公室，在台從事與印度珠寶買賣，但公司僅營運1個月，就發生欠薪狀況，10月初就欠薪、積欠租金、貨款，在台員工見狀紛紛離職，AJ並告知楊公司營運至去年12月6日租約到期為止。

去年10月，楊旅遊回國，對AJ催討薪水以及他為公司代墊款項未果，明知公司在12月6日停止營運，卻在12月3日以通訊軟體聯絡另名印度珠寶商SH，佯稱他是AJ公司的員工，要向他買珠寶，利用印度珠寶商界「先交貨、再付現」交易慣例，陸續挑選了綠碧璽寶石、紫羅蘭寶石各1個及2個丹泉石，佯稱6日付款，結果楊在6日將辦公室收拾完畢，將鑰匙交給房東後人間蒸發，SH找不到楊，始知受騙，損失61萬9000元的寶石。

楊向SH騙得寶石後，告知AJ他將以這批珠寶作為AJ作為欠薪之擔保，AJ同意幫楊轉賣變現，楊在今年1月9日，將2個丹泉石交給AJ變現，結果AJ將2個丹泉石暗槓，拒絕歸還楊及SH，案經SH報警偵辦，警方在楊住處搜出綠碧璽寶石、紫羅蘭寶石，楊並供稱2個丹泉石已交給AJ，警方認楊涉犯詐欺取財罪、AJ涉犯侵占罪，一併送辦。

(中時 )