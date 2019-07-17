畢業季到來，因應許多新的職場生力軍投入就業市場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心20日在台南高工辦理一場「企業搶人才 就業活動旺」大型徵才活動，當天41家廠商設攤提供2014個工作機會，起薪30K以上職缺占了近3成。

活動當日設攤廠商有群創光電、瀚宇彩晶、可成科技、能元科技、堤維西交通、璨揚企業、台灣穗高科技、榮剛材料科技、宏遠興業、官田鋼鐵、統一實業、志鋼金屬、迷客夏國際、三商餐飲、寶雅等共41家廠商，提供2014個職缺，起薪30K以上職缺近3成，其中，易昇鋼鐵的儀電工程師及機械工程師起薪超過50K，可成科技、永裕塑膠多項職缺起薪35K以上，上市公司官田鋼鐵、台南紡織、宏遠興業多項職缺起薪也有30K以上，公司福利制度及教育訓練完善，非常歡迎社會新鮮人投入。

永康就業中心黃豑頡主任表示，本場徵才活動設攤廠商相當多元，除了科技業、傳統產業還有服務業，提供民眾更多的選擇，為了讓社會新鮮人能更加清楚自己的職涯發展及對未來的規畫，順利找到合適工作，YS青年職涯發展中心當日特別設計互動遊戲，運用生涯牌卡及模擬面試，提升面試技巧，增加職場競爭力。

永康就業中心並表示，除了就業媒合外，並聘請業界人資主管為民眾履歷健檢，協助寫出一份完整且能脫穎而出的履歷，贏得面試機會；因應人口老化，活化中高齡的勞動力，現場設置中高齡職務再設計輔具展示及體驗專區，讓雇主了解如何借力、使力、不費力，運用輔具解決中高齡工作上的問題及提升生產力，讓中高齡成為雇主最佳幫手。

(中時 )