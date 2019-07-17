台北市長柯文哲近日對蔡政府炮火全開，昨天還罵民進黨在多個人事案上「說謊成性」，蔡英文總統對此回應「常常聽不懂他在說什麼」，結果，柯今天受訪再度反擊「老百姓講的話，她也聽不懂太多嘛！」

柯文哲昨天表示，過去蘇貞昌、賴清德擔任行政院長的人事案，以及此次林飛帆出任民進黨副祕書長，民進黨「說謊成性」，這就是不把誠信當作重要的國家。不過，事後有網友反酸，柯市府過去也常常在人事案上先否認、後承認，難道柯昨天是在自白自己說謊成性？

不過，柯文哲今受訪時先是撇得一乾二淨說，北市府的誰（有否認過人事案）？「指控人家要有證據，我們也會做檢討，但當年（民進黨、中央政府）人事案，都是行政院、總統府發言人正式否認，還開記者會」；他還暗指，撰寫報導質疑柯市府也在人事案上有所反覆的媒體是放言，「算了，不要批評他們」。

接著柯文哲話鋒一轉，再度將炮口指向蔡英文。針對蔡總統指聽不懂他說的話，柯文哲嗆說，老百姓講的話她也聽不懂太多嘛，不然一例一休怎麼會搞成這樣子？

另外，柯文哲昨天還批評民進黨利用美中對抗局勢，謀求個人、政黨的利益，民進黨主席卓榮泰對此回應「是站在自由民主的一邊」。柯文哲今也反擊說，那難道我們沒有跟自由民主站在一起嗎？他的「親美友中」立場，我們還是站在美國陣營這邊沒問題啊！

柯文哲直言，為了操縱民意去做沒必要的對抗，「我們有不顧台灣主權嗎？是沒站在美國這邊嗎？都有啊！大家都是成年人，智商也都超過70，所以不用講太多！」

(中時 )