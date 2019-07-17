氣象局預報中心技正黃椿喜今（17）日表示，輕颱丹娜絲陸警將在11點半發布，接下來將沿著台灣東部海面北上。預估暴風圈明天上午碰觸台灣東南部陸地，明天下午以後颱風中心應該會在宜蘭登陸，接著行經路線稍微偏西，進入台灣北部海面。黃椿喜說，丹娜絲結構比較鬆散，帶來的雨量應不會太大，北台灣也不致到豪雨等級。

氣象局分析，丹娜絲在碰觸呂宋島陸地後，其中高層結構與主體脫離，颱風一分為二，低層繼續在原地盤整，準備北轉、撲向台灣東部海面。中高層則跑到呂宋島西邊與海上的熱帶擾動結合，並逐漸增強成低氣壓；預估明天會增強為熱帶性低氣壓，甚至不排除發展為今年第6號颱風「百合」（南韓命名）的可能。

未來這個熱低壓可能北上影響台灣，如果發展成百合颱風，而丹娜絲尚未走遠，就可能互相拉扯，但是否形成「藤原效應」還要再觀察。黃椿喜說，必須提防的是，如果熱低壓（或百合颱風）往北撲向台灣南部，帶來的雨量就很可觀；若方向稍微偏東，沿台灣東部北上，與丹娜絲類似，影響就會小一些。

氣象局強調，丹娜絲的暴風圈正朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部將構成威脅，請來往船隻注意航行安全。

(中時 )