隨著韓國瑜自國民黨內初選出線，外界也高度關注台北市長柯文哲是否參選。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓直言「不用猜了，百分之百會」。他也認為，柯文哲若參選2020，對韓國瑜肯定是利大於弊。

韓國瑜以壓倒性支持度，在國民黨內總統初選勝出。對此，柯文哲被問及對韓是否有何期望？柯脫口說「以前沒有很仔細想，現在開始認真想了」但到底在想什麼？韓的出線是否會影響柯提早宣布參選，柯則不停跳針「再講吧」、「 以後再告訴你 」。

李正皓在臉書表示，一個多月前他就預言，蔡英文若出線，如同深綠陣營的一場大雨；韓國瑜的升起，是深藍陣營的一顆太陽，若蔡英文與韓國瑜均確定參選，那大雨天亮兼備，柯文哲在2020這局肯定不會缺席。

李分析道，柯文哲可收割不支持蔡英文的深綠選票，也可以吸納韓國瑜不擅長的年輕族群，再加上柯既有的柯粉支持者，基本上柯文哲在此狀況下參選的起步就是坐二望一，怎麼算都是賺的情況下，柯文哲為什麼不出來參選？

李正皓預言，當前這種狀況由於韓國瑜與柯文哲屬於競爭不同領地、不同食物的不同物種分，柯文哲如果參選，對蔡英文的衝擊肯定大於韓國瑜，換言之柯文哲若參選2020，對韓國瑜肯定是利大於弊。

(中時電子報)