富邦悍將簽下新洋投，33歲的右投手班瓦爾特(Travis Banwart，暫譯)目前效力大西洋聯盟的長島鴨隊，過去最高曾到大聯盟3A，2014至16年前往韓職發展，是統一獅隊洋將亞力克的前隊友。

班瓦爾特身高190公分，小聯盟9年通算成績留下61勝、47敗，自責分率4.18；2014至16年前往韓職效力過SK飛龍、KT巫師，繳出20勝、17敗，自責分率4.92。而2015年時當時隸屬SK飛龍的班瓦爾特因右手骨折遭到解約，讓SK飛龍球團從Lamigo桃猿挖走洋投神盾(Chris Seddon)，當時神盾在桃猿球團戰績墊底時加盟，並幫助球隊在上半季封王，班瓦爾特也算和中職有過一段淵源。

班瓦爾特近2年在美國獨立聯盟發展，雖今年初在墨西哥聯盟繳出5勝、3敗，自責分率高達7.15，轉往大西洋聯盟效力長島鴨隊後，6次先發中投出令人印象深刻的3勝、1敗，37.2局中送出36次三振，被敲26支安打包含3發全壘打，自責分率僅1.91。

根據長島鴨官網透露，班瓦爾特是長島鴨今年陣中第12位被美國職棒或國外球團買斷合約的選手，統一獅6月19日剛簽下的洋投亞力克正是班瓦爾特在長島鴨的隊友。而悍將目前一軍陣容中還有3名洋投，包含羅力、伍鐸、包林傑。

(中時電子報)