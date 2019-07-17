前新北市議員李婉鈺，被控前年11月29日凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，還搶警員密錄器，被依妨害公務與強制未遂罪起訴，李婉鈺坦承涉犯妨害公務罪，否認犯強制罪，台北地方法院今(17)日上午審結，法官依妨害公務和強制未遂兩罪判李婉鈺有期徒刑4月、拘役20日，可易科罰金共14萬。

李婉鈺在審理中曾多次強調，案發當時真的只是基於關心朋友，沒想到會演變成這樣的情況，她已付出非常重大的慘痛代價，選舉結果也證明大眾厭惡這樣的行為，不對部分，她會深刻檢討，希望大家能從她身上得到一些省思。另本案今年5月22日辯論終結後則說，這件事情歷經兩年多時間，覺得浪費司法資源，並做了不良示範，要對社會大眾道歉。

檢方起訴李婉鈺2017年11月29日凌晨1時許，到北市忠孝東路「正義國宅」找張碩文，指控她亂按門鈴，後跟隨女住戶進入社區，到了2樓按住張家門鈴不放，還撕毀門上春聯，沈姓女鄰長與住戶聞聲制止，雙方起口角。轄區員警林泰安、王重羲獲報到場，李當著警員面掌摑沈女遭警制止；沈女挨打後下樓，李尾隨在後，王姓員警上前攔阻，李又涉嫌出拳打中王臉部，還要搶警員密錄器，涉嫌妨害公務與強制未遂罪。

(中時 )