美國眾議院當地時間16日晚間投票通過決議案，正式譴責川普針對4名少數族裔女議員的種族歧視言論，當中還有4名共和黨議員倒戈支持；值得注意的是，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）當晚在辯論中砲轟川普的「種族歧視」言論「噁心又丟臉」，被共和黨議員杯葛言詞違反規定，導致投票延宕超過1小時。

美國眾議院議長裴洛西在國會殿堂內正式砲轟川普「種族歧視」言論「噁心又丟臉」，挨轟評論太超過，遭到共和黨人士杯葛。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普日前在推特槓上民主黨籍4名少數族裔女議員，砲轟她們滾回自己又糟糕、又腐敗、又無能的原生國家，儘管引起軒然大波，川普隔天仍不假辭色，再轟女議員「不爽就滾蛋」，由民主黨掌控多數席次的眾議院當地時間16日晚間針對川普言論進行投票，最終以240贊成票對上187否決票通過決議，眾議院正式譴責川普針對國會議員的「種族歧視言論」，砲轟這些言論「合法化了對新美國人及有色人種的恐懼及仇恨。」

值得注意的是，此次決議案中，民主黨人團結一致，全部投下贊成票，另外也有4名共和黨人倒戈，投票贊成。該決議案實際上只是象徵性譴責，並不具法律約束力。

另外，當晚投票前裴洛西描述決議案內容的措辭遭到共和黨議員抗議違反眾議院規定，導致投票延宕超過1小時。

儘管過去這段期間裴洛西與有「四人幫」（The Squad）之稱、此次身陷風暴中心的少數族裔女議員有些摩擦，黨員被罵，裴洛西仍堅定力挺，昨晚提案前呼籲議員投下贊成票的演講中，裴洛西措辭強烈，直白砲轟川普的言論是「種族歧視」，「既丟臉又噁心」，「有爭議且危險」，譴責川普持續為自己辯解的行為相當「可恥」，遭共和黨議員抨擊措辭太超過，已經違反眾議院的規定。

眾議院規定，議員在眾議院內發表正式演說時，不得針對其他議員、參議員、甚至是總統本人進行人身攻擊，同時也不能說總統的言論「偏激」、「涉及種族歧視」。

共和黨議員因此要求會議記錄刪除裴洛西的爭議用詞，不過眾議院隨後以232票對上190票，否決共和黨的提議，裴洛西的措辭不用被刪去，同時當天還能繼續發表演說。裴洛西回應對自己的發言感到驕傲，而且絕對不收回。

(中時電子報)