台北市立動物園新景點－「熱帶雨林館」有可愛馬來膜、水豚君，還有愛爸媽的魚兒！熱帶雨林是個自然資源豐富、卻又競爭十分激烈的地方，有高聳的樹木創造出可觀的三度空間，讓各式各樣的動植物可以依靠著樹木的不同位置生存，在熱帶雨林的水域中，就有一群魚類演化出十分特殊的行為，來保護自己的小孩，牠們就是慈鯛科的魚類，和其他魚類出生後多半就任其自生自滅完全不同，慈鯛科的魚類會持續保護子代，直到牠們可以自行生活為止。

台北市立動物園新地標「穿山甲館」，是動物園界的創舉，獲得內政部認可的「黃金級」綠建築證書（紫晶數位有限公司攝）

在台北市立動物園新開放的熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome）中，有設置專門照養熱帶雨林水域物種的區域。為了讓牠們可以在相同的水域裡生活，保育員要考慮到每個物種適合的水質、大小、生活的區域、食性和隱蔽性。還要在那麼多種不同的魚類中，滿足每種魚不同的生活需求，難度可說是非常艱鉅，也使得保育員在魚種的選擇上，都是優先以狀況良好以及適應力較廣泛的物種為主。

另一個困難點就是大多數的魚類都是屬於雜食性的，牠們為了生存、幾乎是有什麼就吃什麼，才不管自己所吃下去的小魚，是不是由保育員辛辛苦苦照養大的「室友」！為了克服魚群食性廣泛且可能會主動攻擊的問題，保育員打從一開始在單獨飼養的階段，就採取不餵食活餌的策略，以避免誘發大型魚類追捕其他小型魚類的本能。在長期的馴化之後，才得以形成現今熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome），水域中多樣且物種看似和平共處的榮景。

保育員在魚種的選擇上，都是以狀況良好以及適應力廣泛的物種為主（象魚）。（台北市立動物園提供）

在競爭激烈的生存戰中，有種絲毫不在意其他大型魚類虎視眈眈的物種，就是慈鯛科的魚類。顧名思義，「慈鯛科」的魚為什麼會有「慈鯛」的稱號，或許就是因為魚爸媽的護幼行為而得名。牠們會在卵或是幼魚時期，不眠不休地守護下一代。

大多數的魚類都是屬於雜食性的，牠們為了生存有什麼就吃什麼（紅銀板又名淡水白鯧）。（台北市立動物園提供）

有些「慈鯛科」的魚爸媽甚至演化出「口孵器」的構造，當感受到威脅時，會將幼魚通通收到口中，保護幼魚不輕易受到攻擊，一直到孩子們長大而且能夠獨立生活為止。下次大家有機會到熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome）參觀時，不妨多觀察留意，看看生態魚缸中，有沒有半透明的小魚苗們，正緊跟在親魚旁邊悠遊的身影。

大家有機會到熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome）參觀時，不妨多觀察留意，看看生態魚缸中，有沒有半透明的小魚苗們，在親魚旁邊悠遊的身影。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)