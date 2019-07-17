時代力量立委高潞．以用17日舉行記者會。（姚志平攝）

疑與辦公室主任拉扯互毆？ 時力女立委高潞將提告媒體報導不實

時代力量高潞．以用遭爆與曾傳緋聞的辦公室主任陳士章，在立法院口角爭吵，甚至有上演激烈拉扯、撕衣，引駐衛警關切。高潞隨後發聲明，表示自己不慎摔下樓梯，同仁為扳回她也跟著自摔；今日（17）召開記者會，更痛斥不實報導迫害原住民轉型正義，是在霸凌原住民。

據《ETtoday新聞雲》報導，16日中午高潞．以用與曾傳緋聞的陳士章在立法院樓梯間口角爭執，還伴隨激烈拉扯動作，引起駐衛警關切。高潞在消息曝光後發出聲明稿，表示純粹個人不慎摔下樓梯，同仁為扳回自己也不慎摔倒，雖扭傷腳，所幸無大礙。

今日高潞．以用更召開記者會，全程約5分鐘隨即快閃。高潞表示：「謠言應該要止於智者。」更表示為了原住民轉型正義，將對不實報導提告；同時，也痛斥有報導指控自己與人互毆、用逼戳人，這些與暴力不斷連結，都是原住民長期遭受的欺壓迫害，原住名不該如此遭受汙名化。

不僅如此，高潞．以用也強調自己從政初衷，就是位原住民的轉型正義與尊嚴努力。相關消息已在網路發酵，讓自己與原住民不斷被霸凌；不該因此讓自己與夥伴在原住名轉型正義與去汙名化的努力，全部被打成零。

(中時電子報)