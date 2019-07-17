辣秀美腿。

瘦身前後差很大。

王宇婕在本土劇《炮仔聲》飾演惡女由黑翻紅，以前她出門都是長裙、長褲遮好好，還糗被誤認有孕在身，連男友都當著服飾店員的面虧他矮矮胖胖！為雪前恥，痛下決心鏟肉，近日在IG分享化身性感賽車女郎惹火美照，宣告成功減8公斤成果。

原本就超有料的王宇婕，成功減下來後，體態更凹凸有致，小可愛搭配超短熱褲，超狂ㄦ字線與逆天長美腿全都露，讓平常見慣王宇婕在劇中保守穿著的粉絲們都直呼：要噴鼻血了！王宇婕表示：「之前在粉專誇下海口希望在炮仔聲殺青前鏟肉到4字頭，現在提早達標，還接下代言真的超開心。」

出道19年的王宇婕，對於之前暴肥一圈，坦言因為愛吃，在劇組一直有「大食怪」封號，以前怎麼吃都不長肉，但過了30歲後代謝降低，所有吃進的東西全囤積成掰掰袖、象腿肉，尤其那一圈游泳圈，不時就被關心懷孕幾個月「連挑衣服，男友都說我矮矮胖胖不適合，聽到真的一把火！」

她試過中醫埋針、針灸，甚至瘋狂到聽信可以改變基因，變成不容易囤積的體質，「砸大錢試各種偏方，結果根本都是治標不治本，還是沒用」。

(中時 )