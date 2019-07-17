立法院昨傳出驚聲尖叫事件，不少媒體昨大篇幅報導有目擊者稱時代力量立委高潞以用與辦公室前主任陳士章在樓梯間發生推擠，引發立院助理圍觀騷動。對此，高潞以用今上午舉行記者會強調絕無暴力事件，「謠傳就是謠傳，茶餘飯後聊天那個常常是坊間謠言」；但話鋒一轉，高潞以用卻稱原住民族長期受到不當汙名，而網路新聞霸凌讓原住民跟暴力連結，她為了原民轉型正義，決心提告不實報導。

由於高潞以用記者會僅唸完聲明後就旋即閃人，完全沒提及昨天的尖叫經過，事件仍留下許多疑點。高潞以用步出立法院大樓後，一路跑給媒體追，由於她昨天發聲明表示自己摔下樓梯，記者追問是否有明顯外傷？為何下樓不是搭電梯而是走樓梯？但她僅表示還有行程要跑，然後她在10樓的電梯無法下到地下室，所以要走到單數樓層。

針對昨天樓梯尖叫羅生門，高潞以用昨傍晚先發聲明指出，因為要出席院外的行程籌畫會議，在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯，而隨行同仁為了扳回她，不慎也摔下樓梯。但因為此事在立法院已傳得沸沸揚揚，高潞以用昨晚11點多發出採訪通知，表示今上午要開記者會澄清。

高潞以用今天表示，昨天她因為要出席既定行程外出，跟隨行助理一起摔下樓梯，引發不必要關注跟謠傳，理應謠言止於智者；可是媒體仍將意外事故經過，變成不當謠傳，但這樣新聞謠傳連結已經在我說明事實經過的前提下，仍然對外報導這個事件是暴力事件。

高路以用表示，新聞仍具體指出她「與人互毆」或「拿筆戳人」的情節，但她要強調沒有暴力，這是不實指控，相信媒體朋友會秉持自律報導新聞，「謠傳就是謠傳，茶餘飯後聊天，那個常常是坊間謠言」。

高潞以用表示，原住民族長期都遭受不當汙名，她長久來一直針對這種汙名努力，這原民轉型正義一直是她從政初衷；但現在發生這種事，在網路上、新聞上不斷霸凌，讓原住民族跟暴力連結，讓她跟過去同志對轉型正義、去汙名化的努力，全部打成為零，為此她將針對不實報導提告。

由於高潞以用在記者會結束後隨即閃人，媒體轉而到她辦公室想詢問辦公室主任並還原事件經過，但辦公室助理僅表示主任有事情要忙，不願多作回應。

(中時 )