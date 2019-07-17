輕颱丹娜絲將直撲台灣，對此，吳德榮提到，丹娜絲恐會為東半部、西南部地區帶來「致災性降雨」，而中央氣象局也表示，西側的副中心環流結構完整，如形成颱風的話，恐出現藤原效應，對台威脅變大，也有機會出現藤原效應，氣象局目前正在觀測中。

吳德榮在《三立準氣象老大洩天機》專欄裡提到，明日(18)至周六(20)丹娜絲及其外圍環流有為東半部、西南部地區帶來「致災性降雨」的潛勢，提醒民眾應注意氣象局的警報及特報。

針對丹娜絲西側的副中心環流，中央氣象局表示，這個副中心環流結構完整，如果增強為熱低壓，甚至形成颱風的話，將會影響到丹娜絲，颱風路徑會改變，甚至會出現藤原效應，甚至兩颱整合，對台威脅恐會更大，氣象局在觀察中。

氣象局副局長鄭明典臉書po出「丹娜絲本尊」的照片，他說明，丹娜絲本質上是季風低壓，因此強對流大多在外圍，靠近中心幾乎沒有強對流，以防災觀點來看，強對流的移動是重點，此次颱風中心的精確位置並不是那麼關鍵。換言之，丹娜絲會帶來強降雨。

輕颱丹娜絲海警發布 預計上午1130發陸警

(中時電子報)