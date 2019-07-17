民視八點檔《大時代》繼馬俊麟回歸後，又再加入新角色；昨晚（15日）登場的是飾演可愛女漢子的「小玉」林玉書，一登場俏皮的模樣也令觀眾印象深刻，播出收視率平均5.10，坐穩收視冠軍寶座。

從偶像劇《實習醫師鬥格》的俏皮書記到八點檔的戲劇戰場，銀飾千金出身的林玉書表示，從定裝後每天都沒有睡好壓力大爆棚，而且自己喜怒形於色，在劇組常常被發現「愁眉苦臉的」，她說還好搭檔的演員都非常好，像這一次歡喜冤家的搭檔黃少谷就是非常暖的哥哥，還以八點檔新人的經驗來開導她，讓她安心不少；另一位是飾演奶奶的賴青昀（舊名：趙心妍），就是林玉書的心靈導師，在劇組常常經驗談，而且以淺顯易懂的方式幫助她，讓原本緊張的她放鬆不少。

林玉書八點檔《大時代》初登場就跌倒在黃少谷身上，黃少谷的雙手還碰到林玉書胸部，笑料百出的兩人也因為偶像劇式的橋段有了不一樣的火花。只是林玉書直呼超糗的，因為跌倒在黃少谷身上真的試了很多次才讓他的手稍微碰到胸部，為了拍攝順利，只好大膽跟黃少谷說「放心的碰吧，我準備好了！」對話也惹來現場笑聲不斷，緊張情緒也瞬間釋放。

林玉書表示，這次角色上還有一大挑戰就是跟人對話手勢很多，坦言私下非常慢熱，而且面對肢體接觸有恐懼，讓她一度怯步，看到角色安排她要「手來腳來」，讓她趕緊趁開拍前找《實習醫師鬥格》演員練習，趁著演員聚會拉著大家陪她背劇本，讓她十分感動，現為同劇組的夏宇禾還陪她走位對詞，沒想到一度不小心碰到夏宇禾胸部，惹來夏宇禾白眼說「這已經是性騷擾的程度囉」，讓她哭笑不得，連忙道歉。

(中時 )