近年轉戰戲劇圈並推出《通靈少女》等作品深獲肯定的女星「瑤瑤」郭書瑤，多元發展後工作更加忙碌，然即便如此她仍不忘粉絲，積極經營社群網站，跟眾人分享生活點滴，近來她抽空跟寶貝妹妹出遊消暑，大方拉下罩衫，秀出穿比基尼的模樣，果然超有料，讓網友們看到發暈，頻敲碗要她轉正面！

郭書瑤偕親妹小出遊，來到沙灘旁不免俗換上應景的比基尼，瑤瑤也不藏私分享一波，只見照片中的她紮起高馬尾，將白色罩衫褪至手臂一半處，露出內搭的繞頸同色比基尼，除了秀出美背外，纖細的手臂檔不住渾圓E級豪乳，火辣到讓人凍未條。

郭書瑤夏日解放比基尼辣照，幕後功臣當推妹妹莫屬，瑤瑤透露這張照片是「妹妹視角」，被讚又瘦又美時，都把功勞給了妹妹，說是妹妹拍的好「本人跟照片差很多啦」，而除了豐滿上圍吸睛外，不少粉絲也發現她肩頸線條變得特別骨感，直呼她瘦了不少，不枉她平時努力健身。

(中時電子報)