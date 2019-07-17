雖然在貿易戰期間，美國總統川普在G20上聲稱與中國大陸國家主席習近平維持著私人情誼，如今不僅改稱「現在可能不太親近了」，並對陷入僵局的貿易談判表示，對中國大陸的貿易戰還要持續好一陣子，而若有需要，仍準備對中國大陸商品祭出先前聲稱的3250億美元關稅。

據美國財經媒體《CNBC》報導，雖然美中於G20高峰會上同意恢復貿易談判，雙方也已在電話上溝通談判事項，但種種跡象顯示涵蓋全面的貿易協議難以在近期內出爐。川普16日表示，美中之間要達成協議仍有很長一段路要走，如果有需要，他會對3250億美元的大陸商品增稅。

川普在白宮內閣會議上表示，華府正在觀察中國大陸是否履行先前答應要買美國農產品的承諾，「我們仍拭目以待」。

川普15日在白宮表示，「我以前曾說，他（習近平）是我的好朋友。不過，我們現在的關係也許不太親密。我必須為美國打算，他則必須為中國考量，事情必須如此。」

(中時電子報)